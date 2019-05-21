Идем на рекорд: во вторник воздух может прогреться до +30 градусов

Днем во вторник в Латвии воздух прогреется до +26..+30 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье, сообщает агентство LETA.
Таким образом, ожидаются новые рекорды жары, может быть побит и рекорд Латвии 21 мая - зарегистрированные в 1937 году +29,2 градуса.
На большей части территории страны ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, местами на побережье его сменит морской бриз.
Галерея: Закат на восточном моле
В Риге осадки маловероятны, солнце прогреет воздух до +29 градусов. Прошлый рекорд 21 мая в столице составлял +28,3 градуса в 1937 году.