Идем на рекорд: во вторник воздух может прогреться до +30 градусов

Таким образом, ожидаются новые рекорды жары, может быть побит и рекорд Латвии 21 мая - зарегистрированные в 1937 году +29,2 градуса.

На большей части территории страны ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, местами на побережье его сменит морской бриз.

Галерея: Закат на восточном моле