Вт, 21.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Идем на рекорд: во вторник воздух может прогреться до +30 градусов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Днем во вторник в Латвии воздух прогреется до +26..+30 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье, сообщает агентство LETA.

Таким образом, ожидаются новые рекорды жары, может быть побит и рекорд Латвии 21 мая - зарегистрированные в 1937 году +29,2 градуса.

На большей части территории страны ожидается небольшая облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, местами на побережье его сменит морской бриз.

Галерея: Закат на восточном моле

В Риге осадки маловероятны, солнце прогреет воздух до +29 градусов. Прошлый рекорд 21 мая в столице составлял +28,3 градуса в 1937 году.

Читать также

НАВЕРХ