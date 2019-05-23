Чт, 23.05.2019
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Синоптики: четверг станет последним жарким днем в мае

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Жара.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В четверг, 23 мая, в Латвии температура воздуха поднимется до +24..+28 градусов, такой жаркий день в мае будет последним, прогнозируют синоптики.

На западном Курземском морском побережье под влиянием холодного ветра с моря столбик термометра опустится ниже отметки +15 градусов, местами возможен туман.

Днем облачность увеличится, местами ожидается дождь, возможны сильные грозовые ливни, град и порывистый ветер. Наиболее они вероятны в южной и восточной части Латвии.

Будет преобладать слабый до умеренного западный и северный ветер.

В Риге будет сухо и солнечно. При северо-западном ветре максимальная температура воздуха - от +18 градусов на морском побережье до +25 градусов на южной окраине города.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря - 755-757 мм ртутного столба.

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