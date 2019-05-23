Синоптики: четверг станет последним жарким днем в мае

На западном Курземском морском побережье под влиянием холодного ветра с моря столбик термометра опустится ниже отметки +15 градусов, местами возможен туман.

Днем облачность увеличится, местами ожидается дождь, возможны сильные грозовые ливни, град и порывистый ветер. Наиболее они вероятны в южной и восточной части Латвии.

Будет преобладать слабый до умеренного западный и северный ветер.

В Риге будет сухо и солнечно. При северо-западном ветре максимальная температура воздуха - от +18 градусов на морском побережье до +25 градусов на южной окраине города.