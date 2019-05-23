В пятницу похолодает, местами пройдут кратковременные дожди

В четверг во второй половине дня температура воздуха в Латвии - от +12..+14 градусов на северо-западном Курземском морском побережье до +25..+27 градусов в Земгале, Видземе и Латгале, свидетельствует метеоинформация.
Грозовые тучи образовались в восточной и южной части Латвии, а также в центральной части Курземе, в пятницу они возможны уже только в крайних восточных районах страны. Местами возможны сильные грозовые ливни, град и сильный ветер.
В ближайшие сутки на всей территории Латвии будет более облачно и прохладно, местами возможен кратковременный дождь. В течение дня начиная с запада облачность уменьшится.
Температура воздуха ночью понизится до +8..+15 градусов, днем - повысится до +16..+23 градусов. Западный, северо-западный ветер будет слабым до умеренного.
В Риге в ближайшие сутки будет преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь, после полудня небо начнет проясняться. При слабом до умеренного северо-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +12 градусов, во второй половине дня повысится до +20 градусов.