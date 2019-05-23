В пятницу похолодает, местами пройдут кратковременные дожди

Грозовые тучи образовались в восточной и южной части Латвии, а также в центральной части Курземе, в пятницу они возможны уже только в крайних восточных районах страны. Местами возможны сильные грозовые ливни, град и сильный ветер.

В ближайшие сутки на всей территории Латвии будет более облачно и прохладно, местами возможен кратковременный дождь. В течение дня начиная с запада облачность уменьшится.

Температура воздуха ночью понизится до +8..+15 градусов, днем - повысится до +16..+23 градусов. Западный, северо-западный ветер будет слабым до умеренного.