Синоптики сделали прогноз на последние дни мая

Осадки, пусть местами и небольшие, пройдут по всей стране. Прогнозируемое количество осадков в ближайшую неделю будет варьироваться от пяти до 65 миллиметров, более сильные дожди возможны в восточной части Латвии. В целом по стране продолжится засуха, однако много где она понизится.

Осадки возможны в каждый из оставшихся в мае дней, преимущественно они затронут лишь часть страны. Согласно последним прогнозам, больше всего дождей ожидается во вторник и в среду, 28 и 29 мая.

Температура воздуха днем будет держаться ниже +20 градусов. Местами на побережье не будет теплее +12 градусов, но на востоке страны возможно потепление до +21..+25 градусов. В самые холодные ночи температура воздуха упадет до +3..+10 градусов.

В субботу, 25 мая, будет светить солнце, местами пройдут кратковременные дожди, а западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, максимальная температура воздуха составляет от +13 градусов на побережье до +22 градусов в Латгале.

В воскресенье усилится юго-западный ветер, температура воздуха понизится еще немного больше, пройдут дожди.