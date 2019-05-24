В субботу - и дождь, и солнце

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, на большей части территории страны - небольшие кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В Курземе осадки ожидаются в основном во второй половине дня, в центральной части Латвии - утром, в восточной - в течение дня.
Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +7..+12 градусов.
Днем юго-западный ветер сменит направление на западное, его скорость в порывах усилится до 9-14 м/сек. Максимальная температура воздуха днем - от +13 до +18 градусов, в Латгале - до +22 градусов.
В Риге в субботу утром возможен небольшой дождь, днем - переменная облачность, западный ветер в порывах до 12 м/сек. Температура воздуха - от +12 градусов ночью до +18 градусов во второй половине дня.