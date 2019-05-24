В субботу - и дождь, и солнце

В Курземе осадки ожидаются в основном во второй половине дня, в центральной части Латвии - утром, в восточной - в течение дня.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +7..+12 градусов.

Днем юго-западный ветер сменит направление на западное, его скорость в порывах усилится до 9-14 м/сек. Максимальная температура воздуха днем - от +13 до +18 градусов, в Латгале - до +22 градусов.