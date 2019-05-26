Последнее воскресенье марта будет холодным и ветреным

В воскресенье в Латвии усилится ветер, сгустится облачный покров, понизится температура воздуха и пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Порывы юго-западного ветра достигнут скорости 13-17 метров в секунду, местами на побережье - 20 метров в секунду.
Между облаками будет проглядывать солнце, воздух прогреется до +12..+18 градусов. Начиная с запада страны, облаков станет больше, похолодает, вечером воздух остынет до +9..+12 градусов, на градус теплее будет в Латгале.
Местами пройдут дожди, во второй половине дня в части Курземе и Видземе осадки будут умеренными.
В Риге возможен небольшой дождь, порывы юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха в первой половине дня поднимется до +16 градусов, но к вечеру похолодает до +11.