Не прячьте зонты: синоптики обещают дождливый понедельник

В понедельник, 27 мая, в Латвии, начиная с юго-западных районов страны, пройдут длительные дожди, прогнозируют синоптики.
Дождь начнется с утра и закончится поздним вечером. Небо будет в основном затянуто облаками.
Максимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.
В Риге день обещает быть дождливым, воздух прогреется до +15 градусов.
Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление составляет 751-754 миллиметра ртутного столба на уровне моря.