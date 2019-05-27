Пн, 27.05.2019
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Не прячьте зонты: синоптики обещают дождливый понедельник

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ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник, 27 мая, в Латвии, начиная с юго-западных районов страны, пройдут длительные дожди, прогнозируют синоптики. 

Дождь начнется с утра и закончится поздним вечером. Небо будет в основном затянуто облаками.

Максимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.

В Риге день обещает быть дождливым, воздух прогреется до +15 градусов.

Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление составляет 751-754 миллиметра ртутного столба на уровне моря.

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