Сб, 15.06.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Синоптики пообещали теплую и солнечную субботу

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, облаков станет меньше, сообщает агентство LETA.

В море, в том числе и в Рижском заливе, возможен туман. Будет дуть ветер переменчивого направления, в Видземе и Латгале - слабый или умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха днем поднимется до +22..+26 градусов, лишь на части побережья будет меньше +20 градусов.

В Риге облака рассеются, солнце прогреет воздух до +24 градусов, но у моря на севере столицы не будет теплее +20 градусов.

Читать также

НАВЕРХ