Синоптики пообещали теплую и солнечную субботу

В море, в том числе и в Рижском заливе, возможен туман. Будет дуть ветер переменчивого направления, в Видземе и Латгале - слабый или умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха днем поднимется до +22..+26 градусов, лишь на части побережья будет меньше +20 градусов.