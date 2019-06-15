Синоптики пообещали теплую и солнечную субботу

В субботу в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, облаков станет меньше, сообщает агентство LETA.
В море, в том числе и в Рижском заливе, возможен туман. Будет дуть ветер переменчивого направления, в Видземе и Латгале - слабый или умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха днем поднимется до +22..+26 градусов, лишь на части побережья будет меньше +20 градусов.
В Риге облака рассеются, солнце прогреет воздух до +24 градусов, но у моря на севере столицы не будет теплее +20 градусов.