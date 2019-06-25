В среду температура воздуха повысится до +30 градусов

Перед приходом холодного атмосферного фронта в среду еще ожидается жара до +27..+30 градусов, прогнозируют синоптики.
Более прохладно будет на побережье и в северо-восточных регионах страны, где воздух прогреется до +21..+26 градусов.
Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. В среду вечером и в ночь на четверг прогремят грозы.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +11..+17 градусов.
В Риге температура ночью - около +17 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов.