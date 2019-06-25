Вт, 25.06.2019
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В среду температура воздуха повысится до +30 градусов

Котенок

ФОТО: Pixabay

Перед приходом холодного атмосферного фронта в среду еще ожидается жара до +27..+30 градусов, прогнозируют синоптики.

Более прохладно будет на побережье и в северо-восточных регионах страны, где воздух прогреется до +21..+26 градусов.

Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. В среду вечером и в ночь на четверг прогремят грозы.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +11..+17 градусов.

В Риге температура ночью - около +17 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов.

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