В субботу будет облачно, пройдут кратковременные дожди

В субботу, 29 июня, небо над Латвией станет облачным, местами, в основном в Видземе, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Самая солнечная погода с утра ожидается на востоке страны и во второй половине дня в Курземе.
Ветер стихнет - ночью на Видземском побережье его скорость в порывах составит до 13 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+12 градусов, на побережье до +15. Днем воздух прогреется до +17..+23 градусов. Прохладнее будет в Видземе и Латгале, теплее - в Курземе и Земгале.
В Риге в субботу будет облачно, существенных осадков не ожидается. Температура составит от +14 градусов ночью до +21 во второй половине дня.