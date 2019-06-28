В субботу будет облачно, пройдут кратковременные дожди

Самая солнечная погода с утра ожидается на востоке страны и во второй половине дня в Курземе.

Ветер стихнет - ночью на Видземском побережье его скорость в порывах составит до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+12 градусов, на побережье до +15. Днем воздух прогреется до +17..+23 градусов. Прохладнее будет в Видземе и Латгале, теплее - в Курземе и Земгале.