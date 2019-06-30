Под воздействием циклона следующая неделя в Латвии будет самой холодной с мая, часто будет дуть сильный ветер и идти дождь, прогнозирует Global Forecast System.
Уже с понедельника существенно усилится западный ветер, однако погода остается теплой - в Латгале ожидается до +27 градусов.
Вторник обещает быть дождливым, местами ожидается гроза.
Будет дуть переменчивый ветер с запада, скорость которого в прибрежной зоне может достигать 20 метров в секунду.
Температура воздуха не будет превышать +20 градусов, в некоторых регионах столбик термометра не поднимется выше отметки в +15 градусов. Ночью температура упадет ниже отметки в +10 градусов.
Средняя температура по стране на следующей неделе, вероятнее всего, будет около +15 градусов, что на два градуса ниже нормы.
Согласно сегодняшним прогнозам, вторая неделя июля будет немного теплее и с меньшим количеством осадков.