Вс, 30.06.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Следующая неделя в Латвии будет самой холодной с мая

Следующая неделя в Латвии будет самой холодной с мая

ФОТО: Unsplash

Под воздействием циклона следующая неделя в Латвии будет самой холодной с мая, часто будет дуть сильный ветер и идти дождь, прогнозирует Global Forecast System.

Уже с понедельника существенно усилится западный ветер, однако погода остается теплой - в Латгале ожидается до +27 градусов.

Вторник обещает быть дождливым, местами ожидается гроза.

Будет дуть переменчивый ветер с запада, скорость которого в прибрежной зоне может достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха не будет превышать +20 градусов, в некоторых регионах столбик термометра не поднимется выше отметки в +15 градусов. Ночью температура упадет ниже отметки в +10 градусов.

Средняя температура по стране на следующей неделе, вероятнее всего, будет около +15 градусов, что на два градуса ниже нормы.

Согласно сегодняшним прогнозам, вторая неделя июля будет немного теплее и с меньшим количеством осадков.

Читать также

НАВЕРХ