Сб, 6.07.2019
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Гроза повалила деревья и нанесла другой урон на востоке страны

ФОТО: Gvido Baltkauls

В субботу гроза местами нанесла урон в восточной части Видземе и северной части Латгале, свидетельствует метеорологическая информация и сообщения очевидцев.

Согласно полученной информации, самый большой урон гроза нанесла местами в стороне Гулбене, территории между Лубаной и Карсавой и на севере от Лудзы.

На сделанных очевидцами кадрах видны сломанные и вывороченные с корнем деревья, а также частично сорванная крыша дома в районе Гулбене.

Разрушительные грозовые облака в субботу образовались позади уходящего циклона, однако с запада на Латвию уже надвигается новый циклон, который не принесет сильных порывов ветра, однако в воскресенье местами ожидается большое количество осадков, прогнозируют синоптики. 

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