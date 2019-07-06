Гроза повалила деревья и нанесла другой урон на востоке страны

В субботу гроза местами нанесла урон в восточной части Видземе и северной части Латгале, свидетельствует метеорологическая информация и сообщения очевидцев.
Согласно полученной информации, самый большой урон гроза нанесла местами в стороне Гулбене, территории между Лубаной и Карсавой и на севере от Лудзы.
На сделанных очевидцами кадрах видны сломанные и вывороченные с корнем деревья, а также частично сорванная крыша дома в районе Гулбене.
No Gulbenes apkaimes ziņo, ka negaiss šodien lauzis kokus un rāvis māju jumtus. https://t.co/r9OgeKhry9 Pērkona negaiss turpina plosīties vietām valsts austrumos. Lielākie elektrolīniju bojājumi uz austrumiem no Lubānas. pic.twitter.com/i5BhdwWlqm— Jānis Trallis (@meteozinas) July 6, 2019
Разрушительные грозовые облака в субботу образовались позади уходящего циклона, однако с запада на Латвию уже надвигается новый циклон, который не принесет сильных порывов ветра, однако в воскресенье местами ожидается большое количество осадков, прогнозируют синоптики.