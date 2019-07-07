На следующей неделе в Латвии ожидаются рекорды холода

На следующей неделе в Латвии сохранится прохладная погода, сообщает агентство LETA.
Циклон, который достиг Латвии в воскресенье, будет устанавливать погодные условия и в начале неделе, поэтому дожди продолжатся, возможны сильные ливни с грозами и градом.
Во второй половине недели осадков станет меньше, но облачность по-прежнему будет сильной. Всю неделю будет дуть слабый или умеренный северный ветер.
Температура воздуха не будет превышать +17..+22 градуса.
В самые холодные ночи во второй половине недели температура воздуха может опуститься до +3..+5 градусов, в связи с чем возможны новые рекорды холода и заморозки на уровне почвы.
Ожидается, что вторая половина месяца будет теплее.