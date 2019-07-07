Вс, 7.07.2019
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На следующей неделе в Латвии ожидаются рекорды холода

Люди вовремя грозы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На следующей неделе в Латвии сохранится прохладная погода, сообщает агентство LETA.

Циклон, который достиг Латвии в воскресенье, будет устанавливать погодные условия и в начале неделе, поэтому дожди продолжатся, возможны сильные ливни с грозами и градом.

Во второй половине недели осадков станет меньше, но облачность по-прежнему будет сильной. Всю неделю будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха не будет превышать +17..+22 градуса.

В самые холодные ночи во второй половине недели температура воздуха может опуститься до +3..+5 градусов, в связи с чем возможны новые рекорды холода и заморозки на уровне почвы.

Ожидается, что вторая половина месяца будет теплее.

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