Первая декада июля была на 3,7 градуса холоднее нормы

В этом году первая декада июля в Латвии была одной из самых холодных в истории метеонаблюдений, а количество осадков превысило норму, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Средняя температура воздуха в первые десять дней месяца составила +14,3 градуса, что на 4,3 градуса меньше, чем в начале июня. Последний раз прохладный июль был в Латвии в 2017 году, но тогда средняя температура была на 0,4 градуса выше.
Выше всего средняя температура декады была у моря, ниже всего - в Алуксне и Риге. В Зосены 7 июля зарегистрирована температура +4,9 градуса, а теплее всего было в Даугавпилсе 1 июля - +28,2 градуса.
Количество осадков на большей части страны в 2-4 раза превысило норму, в Айнажи даже в шесть раз. В центре Риги количество осадков составило 78,7 мм, или 304% от нормы.
Как сообщалось, июнь этого года стал в Латвии самым теплым в истории метеонаблюдений.