На следующей неделе немного потеплеет, но возможны новые рекорды холода

В конце этой недели местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных местах возможны гроза и град. Дождевые тучи образуются главным образом во второй половине дня. Более солнечная погода ожидается на побережье, в том числе в Юрмале и Риге.

В ночь на субботу и местами в ночь на воскресенье, когда температура воздуха опустится до +4..+6 градусов, будут побиты рекорды холода.

Днем при солнце и слабом или умеренном северо-западном ветре температура воздуха поднимется до +16..+21 градуса, в воскресенье - еще на градус выше.

Примерно такая же погода ожидается и в понедельник. Затем возможно появление нового циклона и обильные дожди, а также грозовые ливни. Воздух не будет столь прохладным как на этой неделе - как ночью, так и днем температура воздуха будет немного выше и в конце недели может достичь +25 градусов, свидетельствует информация Global Forecast System.