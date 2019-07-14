Синоптики: ночью в Латвии возможен туман

В Риге 15 июля ожидается незначительная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью минимальная температура воздуха составит от +15 градусов у моря до +8 градусов местами в пригороде, днем столбики термометров поднимутся до +20..+22 градусов.

В ночь на вторник Курземе достигнет зона осадков, позже дождь ожидается также в других регионах Латвии. Во многих местах пройдут ливни с грозами. К концу недели температура воздуха может повыситься до +26 градусов.