Синоптики: ночью в Латвии возможен туман

В понедельник, 15 июля, на побережье Латвии увеличится облачность, на остальной территории страны погода не изменится, а во вторник, 16 июля, циклон принесет обильные осадки, прогнозируют синоптики.
В понедельник облака частично закроют небо, местами возможны дожди. Ночью может образоваться туман.
Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +5..+11 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.
В Риге 15 июля ожидается незначительная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью минимальная температура воздуха составит от +15 градусов у моря до +8 градусов местами в пригороде, днем столбики термометров поднимутся до +20..+22 градусов.
В ночь на вторник Курземе достигнет зона осадков, позже дождь ожидается также в других регионах Латвии. Во многих местах пройдут ливни с грозами. К концу недели температура воздуха может повыситься до +26 градусов.