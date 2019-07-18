Пятница будет еще более солнечной

Дождь в пятницу ожидается только в районах, близких к границе с Россией.

Ночью и с утра в большей части Курземе возможен туман.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, порывы которого в Видземе и Латгале могут достигать 12 метров в секунду.

Температура воздуха на восходе будет около +10..+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+24 градусов, однако местами на побережье температура воздуха не будет превышать +18 градусов.

В Риге в пятницу сохранится солнечная погода, скорость северо-западного ветра немного снизится.