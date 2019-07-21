На Латвию движутся ливни с грозами

В ближайшие сутки в Латвии будет облачно, на большей части территории страны пройдут дожди, прогнозировали синоптики.
В ночь на понедельник дождевые тучи достигнут центральной части страны, утром - восточных районов. Самые сильные ливни ожидаются в воскресенье вечером в Курземе и в понедельник днем в разных регионах.
Минимальная температура ночью составит +13..+18 градусов, днем +19..+25.
В Риге в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, временами дождь, возможна гроза. Температура ночью опустится до +17 градусов, днем повысится до +23.