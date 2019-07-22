Пн, 22.07.2019
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Во вторник местами пройдут дожди с грозами

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Во вторник небо будет частично затянуто облаками, местами ожидается кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Более сильный дождь пройдет ночью в Латгале, Видземе и Селии. Возможен также туман. Минимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов.

Днем под солнечными лучами воздух прогреется до +20..+26 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге во вторник возможен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и +23 градуса днем.

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