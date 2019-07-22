Во вторник местами пройдут дожди с грозами

Во вторник небо будет частично затянуто облаками, местами ожидается кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.
Более сильный дождь пройдет ночью в Латгале, Видземе и Селии. Возможен также туман. Минимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов.
Днем под солнечными лучами воздух прогреется до +20..+26 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
В Риге во вторник возможен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и +23 градуса днем.