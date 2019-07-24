Июль в Латвии до сегодняшнего дня был самым холодным в этом столетии

Как первая, так и вторая декада июля в этом году были холоднее, чем в 2017, когда Латвия пережила самый холодный июль этого столетия, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Средняя температура первых десяти дней июля составила +14,3 градуса, что на три десятых градуса ниже, чем в 2017 году и на 2,4 градуса ниже нормы.
Средняя температура второй декады месяца поднялась до +15,4 градусов, что на одну десятую градуса ниже показателя 2017 года и на два градуса ниже нормы.
На рассвете 13 июля в Мадоне и Зосены температура опустилась до +3,8 градусов, став одной и самой низких июльских температур, зарегистрированных в Латвии за последние годы.
Количество осадков в среднем по стране во второй декаде месяца составило 18 мм или две трети от многолетнего среднего показателя. Меньше всего осадков наблюдалось в Лиепае, где было зафиксировано только 3 мм осадков. В свою очередь на станции наблюдения Лиелпечу вблизи Огре количество осадков достигло 37 мм.
Самым жарким днем месяца на данный момент является 21 июля, когда температура воздуха поднялась почти до +30 градусов.
Ожидается, что в третьей декаде месяца температура будет существенно выше нормы. Таким образом, средняя температура всего месяца поднимется выше температуры июля 2017 года.