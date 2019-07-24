Июль в Латвии до сегодняшнего дня был самым холодным в этом столетии

Количество осадков в среднем по стране во второй декаде месяца составило 18 мм или две трети от многолетнего среднего показателя. Меньше всего осадков наблюдалось в Лиепае, где было зафиксировано только 3 мм осадков. В свою очередь на станции наблюдения Лиелпечу вблизи Огре количество осадков достигло 37 мм.