Пт, 26.07.2019
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В субботу ожидается жара до +31 градуса

ФОТО: AP/Scanpix

Суббота в Латвии станет самым жарким днем с июня, хотя умеренный восточный ветер уменьшит зной, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днем ожидается небольшое количество облаков. Местами - главным образом на юге страны - пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха снизится до +15..+20 градусов. Днем порывы восточного ветра могут достигнуть 8-13 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня достигнет +28..+31 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива воздух прогреется до +24..+27 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Температура воздуха ночью не опуститься ниже +18 градусов, а днем поднимется до +29 или +30 градусов.

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