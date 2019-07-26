В субботу ожидается жара до +31 градуса

Как ночью, так и днем ожидается небольшое количество облаков. Местами - главным образом на юге страны - пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха снизится до +15..+20 градусов. Днем порывы восточного ветра могут достигнуть 8-13 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня достигнет +28..+31 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива воздух прогреется до +24..+27 градусов.