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Беспощадная жара: в воскресенье воздух раскалится до +32 градусов

Посетители фестиваля Positivus.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 28 июля, воздух на солнце раскалится до +29..+32 градусов, чуть меньше жара будет только в некоторых местах на побережье, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно солнечным, местами возможны дожди и грозы, в основном ночью на юго-западе Курземе, а в воскресенье вечером - на северо-востоке страны.

Ночная температура составит +14..+20 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Галерея: посетители Positivus спасаются от палящего солнца

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