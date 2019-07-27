Беспощадная жара: в воскресенье воздух раскалится до +32 градусов

В воскресенье, 28 июля, воздух на солнце раскалится до +29..+32 градусов, чуть меньше жара будет только в некоторых местах на побережье, прогнозируют синоптики.
День будет преимущественно солнечным, местами возможны дожди и грозы, в основном ночью на юго-западе Курземе, а в воскресенье вечером - на северо-востоке страны.
Ночная температура составит +14..+20 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
Галерея: посетители Positivus спасаются от палящего солнца