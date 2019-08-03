В воскресенье после прохладной ночи ожидаются дожди

Сегодня ночью местами пройдет кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер и в отдельных районах образуется туман. Ожидается прохладная ночь, во многих регионах температура составит +5…+9 градусов, только местами на побережье воздух прогреется до +13 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +11…+13 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками и местами - главным образом в центральных районах страны - ожидается дождь. Во второй половине дня возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +14…+19 градусов.