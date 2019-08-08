Четверг принесет дожди с грозами

В четверг на большей части территории Латвии ожидается дождь, в отдельных районах - гроза, сообщает агентство LETA.
В течение дня погодные условия будет устанавливать активный циклон, в связи с чем ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах будет греметь гром. В Курземе и Латгале осадки будут затяжными и их количество достигнет 15-35 миллиметров. Ближе к вечеру на западе страны небо начнет проясняться.
На большей части территории страны ожидается слабый ветер, но на юго-востоке он будет умеренным, северным и порывами достигнет 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19..+22 градуса.
В Риге также будет облачно и пройдут дожди, возможна и гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы станет порывистым. Воздух прогреется до +19..+21 градуса.