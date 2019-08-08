В Земгале и Латгале - сильнейшие за последние годы ливни

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, указав, что в упомянутых районах может выпасть более 50 литров воды на квадратный метр.

До 11 часов больше всего осадков выпало в Бауске - там количество осадков уже достигло 25 литров на квадратный метр. В городе затопило несколько улиц.

В Земгале дождь прекратится днем, а в Латгале ливни лишь усилятся и продолжатся до конца ночи.