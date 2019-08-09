Пятница будет дождливой, однако временами будет выглядывать солнце

Последний рабочий день этой недели будет преимущественно дождливым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Погодные условия определит восточный циклон. Во многих районах страны пройдет дождь, локально он будет сильным, возможна также гроза, однако, несмотря на это, существует вероятность, что время от времени будет выглядывать солнце.
Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге днем небо временами будет проясняться, однако ожидается и дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +20...+22 градуса.