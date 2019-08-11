Лето на исходе: на следующей неделе ожидается похолодание

На предстоящей неделе погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому усилится облачность и ожидаются дожди, местами сильные, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник, 12 августа, температура еще достигнет +25… +27 градусов, но начиная со вторника в Латвию начнут поступать прохладные воздушные массы. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем - до +22 градусов.
В середине недели с усилением области высокого давления осадки прекратятся, небо прояснится, станет прохладнее. По ночам воздух остынет до +10 градусов, а днем температура воздуха не превысит +21 градус.
В конце недели Латвию пересекут несколько зон осадков, местами ожидаются сильные дожди и грозовые ливни. Температура воздуха днем не превысит +20 градусов.