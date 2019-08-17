Сб, 17.08.2019
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В воскресенье потеплеет еще больше

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье температура воздуха в Латвии будет на один или два градуса выше, чем в субботу, прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, на востоке страны - ясная погода, местами кратковременный дождь.

Ночью похолодает до +11..+17 градусов, на востоке до +7.

В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +15..+17 градусов, днем будет +26..+27.

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