В воскресенье потеплеет еще больше

ЦиклонПогодаВ воскресенье потеплеет еще большеВ воскресенье потеплеет еще большеРусский TVNET/LETA 3 17 августа 2019, 19:53Иллюстративное фотоФОТО: AFP/SCANPIXВ воскресенье температура воздуха в Латвии будет на один или два градуса выше, чем в субботу, прогнозируют синоптики.Ожидается частичная облачность, на востоке страны - ясная погода, местами кратковременный дождь.Ночью похолодает до +11..+17 градусов, на востоке до +7.В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +15..+17 градусов, днем будет +26..+27. 3 погода