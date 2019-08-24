Сб, 24.08.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Синоптики: суббота будет теплой и солнечной

Солнечная погода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

В субботу, 24 августа, в Латвии будет наблюдаться частичная облачность, температура воздуха составит +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики. 

Ожидается преимущественно солнечная погода без существенных осадков. 

Будет дуть медленный западный и северный ветер.

В Риге ветер постепенно станет северным, ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +23..+24 градусов, у моря - до +21 градуса. 

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составляет 767-770 миллиметров ртутного столба на уровне моря. 

Читать также

НАВЕРХ