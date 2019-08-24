Синоптики: суббота будет теплой и солнечной

В субботу, 24 августа, в Латвии будет наблюдаться частичная облачность, температура воздуха составит +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается преимущественно солнечная погода без существенных осадков.
Будет дуть медленный западный и северный ветер.
В Риге ветер постепенно станет северным, ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +23..+24 градусов, у моря - до +21 градуса.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составляет 767-770 миллиметров ртутного столба на уровне моря.