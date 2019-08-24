Ночью в Латвии ожидается туман

В воскресенье ночью и в утренние часы во многих районах ожидается туман, местами видимость будет менее ста метров.

Температура воздуха упадет до +7..+14 градусов. День будет преимущественно солнечным, температура воздуха достигнет +22..+27 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье может образоваться туман, днем погода прояснится.

Будет преимущественно безветренная погода, температура воздуха ночью упадет до +14 градусов, в пригороде - до +9..+12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов, у моря - до +22 градусов.