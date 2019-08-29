В утренние и вечерние часы местами образуется туман, воздух охладится до +15..+19 градусов.

В пятницу облачность уменьшится, но местами все равно пройдут дожди. Воздух прогреется до +21..+28 градусов.

В Риге вечером и ночью ожидается дождь, а день может пройти без осадков.