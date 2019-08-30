В первые два дня сентября в Латвию вернется жара. Но она быстро отступит

В субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября, будет малооблачно и солнечно.

В субботу во второй половине дня воздух прогреется до +20..+25 градусов, в воскресенье в Курземе температура приблизится к +30 градусам, но ночи станут более более холодными.

В понедельник ожидается жара до +25..+30 градусов, могут обновиться температурные рекорды.

С приближением холодного фронта с запада в Курземе возможны грозы.

Со вторника станет холоднее.