Пт, 30.08.2019
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  • В первые два дня сентября в Латвию вернется жара. Но она быстро отступит

В первые два дня сентября в Латвию вернется жара. Но она быстро отступит

ФОТО: AP/Scanpix

В первые два дня сентября в Латвию вернется жара, а затем она отступит, и температура опустится до уровня, соответствующего времени года, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября, будет малооблачно и солнечно.

В субботу во второй половине дня воздух прогреется до +20..+25 градусов, в воскресенье в Курземе температура приблизится к +30 градусам, но ночи станут более более холодными.

В понедельник ожидается жара до +25..+30 градусов, могут обновиться температурные рекорды.

С приближением холодного фронта с запада в Курземе возможны грозы.

Со вторника станет холоднее.

В последующие дни максимальная температура воздуха не превысит +17..+22, ночью будет ниже +10, возможны дожди и туман.

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