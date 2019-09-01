Первый день осени удивляет: жара до +29 градусов

В воскресенье, 1 сентября, во второй половине дня максимальная температура воздуха в Латвии составит от +22..+25 градусов в восточных краях и на Курземском побережье Рижского залива до +27..+29 градусов на остальной части Курземе и западе Земгале.
Погода будет солнечной, с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.
Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.
В Риге воздух днем прогреется до +26..+27 градусов.
Погоду в Латвии по-прежнему определяет антициклон, но с запада постепенно уже приближается холодный атмосферный фронт.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о высокой пожароопасности в лесах на западе и в центральных регионах страны.