Вс, 1.09.2019
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Первый день осени удивляет: жара до +29 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 1 сентября, во второй половине дня максимальная температура воздуха в Латвии составит от +22..+25 градусов в восточных краях и на Курземском побережье Рижского залива до +27..+29 градусов на остальной части Курземе и западе Земгале.

Погода будет солнечной, с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

В Риге воздух днем прогреется до +26..+27 градусов.

Погоду в Латвии по-прежнему определяет антициклон, но с запада постепенно уже приближается холодный атмосферный фронт.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о высокой пожароопасности в лесах на западе и в центральных регионах страны.

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