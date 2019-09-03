В среду станет немного теплее

Ночью и в первой половине дня в Курземе пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни. Во второй половине дня дождь местами пройдет и в центральной части страны.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, в восточных районах страны образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +7..+11 градусов, на побережье и в Курземе - +11..+16 градусов.

Днем ожидается слабый или умеренный ветер, температура воздуха составит +18..+22 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое и переменчивое количество облаков, без существенных осадков.

Ночью будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит +12 градусов, в пригороде она опустится до +9..+11 градусов.