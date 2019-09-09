Вторник будет по-летнему теплым, но ветренным

Днем скорость порывов ветра достигнет 11-16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +20..+23 градуса в западных краях и +24..+26 градусов - в остальной части страны.

В Риге во вторник небо будет частично затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет от +17 до +25 градусов.