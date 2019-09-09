Вторник будет по-летнему теплым, но ветренным

Во вторник, 10 сентября, в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако усилится ветер, прогнозируют синоптики.
В небе появятся тонкие облака, днем начиная с юго-запада страны увеличится количество облаков, местами, главным образом в Курземе, пройдет кратковременный дождь.
Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит +12..+18 градусов.
Днем скорость порывов ветра достигнет 11-16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +20..+23 градуса в западных краях и +24..+26 градусов - в остальной части страны.
В Риге во вторник небо будет частично затянуто облаками, однако осадков не ожидается. Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра составит до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет от +17 до +25 градусов.