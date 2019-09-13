Погода на пятницу: ветер, дожди и грозы

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди, в том числе и сильные, возможны и грозы, сообщает агентство LETA.
На юго-востоке страны до обеда значительных осадков не прогнозируется. Во второй половине дня и вечером, начиная с северо-запада страны, небо иногда будет проясняться.
Умеренный юго-западный ветер сменит направление на западное, северо-западное. Местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду, вечером на побережье Рижского залива во время грозы возможны порывы до 20 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +15..+18 градусов.
В Риге периодически будет идти дождь, возможны и ливни. Вечером выглянет солнце, однако позднее возможна гроза и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.