На следующей неделе возможны заморозки и даже снег

Так, во второй половине недели максимальная температура воздуха не превысит +8..+13 градусов, и ночью образуется изморозь. Такой температурный режим характерен для середины октября.

В конце этой недели температура воздуха не поднимется выше +12..+17 градусов, минимальная температура воздуха по ночам на большей части территории страны составит всего +5..+10 градусов.

В субботу выглянет солнце, в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. В воскресенье осадки ожидаются по всей Латвии.

Дожди пройдут и на следующей неделе, возможны ливни с градом. Воздух станет достаточно холодным, чтобы из отдельных губчатых облаков дождаться снега, особенно, в восточной части страны.

Global Forecast System прогнозирует, что 20 сентября температура воздуха днем в восточных районах составит всего +5..+8 градусов, а в отдельные ночи столбик термометра может опуститься ниже нуля.