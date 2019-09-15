В понедельник снова ожидается сильный ветер

Ночью западный, юго-западный ветер немного утихнет, хотя на побережье сохранятся порывы ветра до 22 метров в секунду.

Во многих районах страны пройдет кратковременный дождь, особенно сильный дождь, град и гроза ожидаются на севере Видземе.

Минимальная температура воздуха составит +8..+12 градусов, а на побережье - до +14 градусов.

Днем будет выглядывать солнце. Наибольшее количество дождевых туч ожидается на востоке страны, особенно в Видземе, а к вечеру и в других районах Латвии.

Грозовые ливни и град с большей вероятностью ожидаются в северо-восточных краях Латвии.

Скорость порывов западного ветра в понедельник на большей части территории страны достигнет 16-21 метра в секунду, а воздух прогреется до +13..+16 градусов.

В Риге в понедельник ожидается частичная облачность и кратковременный дождь. Ночью ветер немного стихнет, а температура воздуха составит +12 градусов.