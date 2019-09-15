В понедельник снова ожидается сильный ветер

В понедельник, 16 секнтября, погода будет более ясной, чем в воскресенье, однако во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град, также днем снова усилится западный ветер, прогнозируют синоптики.
Ночью западный, юго-западный ветер немного утихнет, хотя на побережье сохранятся порывы ветра до 22 метров в секунду.
Во многих районах страны пройдет кратковременный дождь, особенно сильный дождь, град и гроза ожидаются на севере Видземе.
Минимальная температура воздуха составит +8..+12 градусов, а на побережье - до +14 градусов.
Днем будет выглядывать солнце. Наибольшее количество дождевых туч ожидается на востоке страны, особенно в Видземе, а к вечеру и в других районах Латвии.
Грозовые ливни и град с большей вероятностью ожидаются в северо-восточных краях Латвии.
Скорость порывов западного ветра в понедельник на большей части территории страны достигнет 16-21 метра в секунду, а воздух прогреется до +13..+16 градусов.
В Риге в понедельник ожидается частичная облачность и кратковременный дождь. Ночью ветер немного стихнет, а температура воздуха составит +12 градусов.
В свою очередь днем порывы западного ветра снова усилятся до 18 метров в секунду, а столбик термометра достигнет отметки в +16 градусов.