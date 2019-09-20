В пятницу по всей стране пройдут кратковременные дожди

В пятницу в Латвии ожидается довольно солнечная погода, однако синоптики обещают и облака, которые местами принесут кратковременные осадки, в основном, дождь, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер, температура воздуха повысится до +9..+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +12 градусов.
Погодные условия устанавливается северо-восточный край циклона. С запада приближается теплый атмосферный фрон, который достигнет Латвии в ночь на воскресенье.