Пт, 20.09.2019
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В пятницу по всей стране пройдут кратковременные дожди

Улица Марияс после ливня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу в Латвии ожидается довольно солнечная погода, однако синоптики обещают и облака, которые местами принесут кратковременные осадки, в основном, дождь, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер, температура воздуха повысится до +9..+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +12 градусов.

Погодные условия устанавливается северо-восточный край циклона. С запада приближается теплый атмосферный фрон, который достигнет Латвии в ночь на воскресенье. 

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