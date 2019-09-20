Сезон дождей: в Сигулде выпало уже 133% от месячной нормы осадков

С начала дождливого периода неделю назад количество осадков в Риге достигло 62 миллиметров, местами по стране оно превысило 55 миллиметров. В Руцаве выпало 78 миллиметров осадков, в Приекули - 82 миллиметра, в Сигулде - 105 миллиметров или 133% от месячной нормы.

В пятницу с утра в Латвии мало облаков, однако местами идут кратковременные дожди, возможны также град и снежные хлопья, так как температура воздуха понизилась до 0..+6 градусов и лишь местами на побережье было чуть теплее. Дует преимущественно западный и северный ветер. Местами образовался туман.