В субботу снова ожидается дождь, но станет немного теплее

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит от +2 градусов местами на востоке Латвии до +12 градусов на западном побережье Курземе.

Днем во многих районах центральной и восточной частей страны пройдет дождь, тогда как в западных краях осадков не ожидается, к тому же будет светить солнце.

Будет дуть умеренный западный ветер, скорость порывов которого на побережье Видземе составит до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +14 ..+ 18 градусов, в восточной части страны - до +10..+ 13 градусов.

В Риге небо также будет затянуто облаками и ожидается небольшой дождь, однако в течение дня из-за облаков может выглядывать солнце.