Пт, 20.09.2019
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В субботу снова ожидается дождь, но станет немного теплее

Дождь в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на субботу, 21 сентября, начиная с запада страны, небо затянет облаками, во многих районах пройдет дождь, ожидается также дымка, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит от +2 градусов местами на востоке Латвии до +12 градусов на западном побережье Курземе.

Днем во многих районах центральной и восточной частей страны пройдет дождь, тогда как в западных краях осадков не ожидается, к тому же будет светить солнце.

Будет дуть умеренный западный ветер, скорость порывов которого на побережье Видземе составит до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +14 ..+ 18 градусов, в восточной части страны - до +10..+ 13 градусов. 

В Риге небо также будет затянуто облаками и ожидается небольшой дождь, однако в течение дня из-за облаков может выглядывать солнце.

Слабый или умеренный юго-западный ветер в субботу сменится более сильным северо-западным ветром, температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +16 градусов во второй половине дня.

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