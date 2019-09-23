Вторник будет облачным; местами возможны осадки

Во вторник в Латвии ожидается более облачная погода, но температура воздуха не изменится, сообщает агентство LETA.
Двигающиеся с Рижского залива облака принесут осадки местами в Видземе, главным образом на побережье, но в течение дня небольшие дожди могут пройти и местами на востоке страны.
Будет дуть слабый ветер, в утренние часы - главным образом у рек и озер - сгустится туман.
Температура воздуха ночью понизится до -3..+5 градусов. Днем потеплеет до +8..+12 градусов, в Курземе - до +14 градусов.