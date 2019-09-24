Местами в Латвии побиты рекорды холода 24 сентября

Прошлый рекорд в Стенде был установлен в 1939 году и повторен в 1978 году. В свою очередь в целом по стране самая холодная погода 24 сентября была зафиксирована в 1996 году, когда местами в Видземе и Земгале столбик термометра опустился до -4..-6 градусов.