Местами в Латвии побиты рекорды холода 24 сентября

Утром во вторник на наблюдательных станциях в Салдусе и Стенде температура воздуха понизилась до -2 градусов, таким образом, был побит рекорд холода 24 сентября, сообщает агентство LETA.
Прошлый рекорд в Стенде был установлен в 1939 году и повторен в 1978 году. В свою очередь в целом по стране самая холодная погода 24 сентября была зафиксирована в 1996 году, когда местами в Видземе и Земгале столбик термометра опустился до -4..-6 градусов.
Минимальная температура воздуха в ночь на вторник и с утра составлялся -2..+3 градусов, в части Риги - до +5 градусов.
Синоптики прогнозируют, что и три следующие ночи температура воздуха местами, главным образом на востоке страны, опустится ниже нуля.
Напомним, утром в понедельник на наблюдательных станциях Колки и Резекне были побиты рекорды холода 23 сентября.