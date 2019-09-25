Ср, 25.09.2019
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Среда пройдет преимущественно без осадков

ФОТО: Pixabay

В среду облачность в Латвии уменьшится, значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов местами на востоке страны до +15 градусов в Курземе.

В Риге облаков станет меньше, ожидается слабый юго-восточный ветер, а температура воздуха достигнет +13 градусов.

Погодные условия устанавливает главным образом область повышенного давления. Атмосферное давление понизилось до 760-764 мм рт. ст.

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