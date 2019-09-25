Среда пройдет преимущественно без осадков

В среду облачность в Латвии уменьшится, значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов местами на востоке страны до +15 градусов в Курземе.
В Риге облаков станет меньше, ожидается слабый юго-восточный ветер, а температура воздуха достигнет +13 градусов.
Погодные условия устанавливает главным образом область повышенного давления. Атмосферное давление понизилось до 760-764 мм рт. ст.