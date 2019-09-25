К Латвии идут затяжные дожди

Перед дождливым периодом ожидаются солнечные четверг и пятница. В холодные ночи и утренние часы, при слабом ветре, местами образуется туман; температура воздуха - особенно в восточных районах - опустится немного ниже нуля градусов. Дни станут немного теплее, в пятницу во второй половине дня воздух может прогреется до +13..+18 градусов.

В дальнейшем под влиянием облаков ночи и утра будут более теплыми, местами на побережье столбик термометра не будет опускаться ниже +10 градусов, в свою очередь в течение дня температура воздуха будет ниже, чем в прошлые солнечные дни.

Скорее всего, периодически дожди будут сильными, ожидается и сильный ветер, не исключают синоптики и грозы с градом.