Ср, 25.09.2019
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К Латвии идут затяжные дожди

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Начиная с субботы, погоду в Латвии будут устанавливать циклоны, поэтому в конце сентября и начале октября часто будут идти дожди, сообщает агентство LETA.

Перед дождливым периодом ожидаются солнечные четверг и пятница. В холодные ночи и утренние часы, при слабом ветре, местами образуется туман; температура воздуха - особенно в восточных районах - опустится немного ниже нуля градусов. Дни станут немного теплее, в пятницу во второй половине дня воздух может прогреется до +13..+18 градусов.

В дальнейшем под влиянием облаков ночи и утра будут более теплыми, местами на побережье столбик термометра не будет опускаться ниже +10 градусов, в свою очередь в течение дня температура воздуха будет ниже, чем в прошлые солнечные дни.

Скорее всего, периодически дожди будут сильными, ожидается и сильный ветер, не исключают синоптики и грозы с градом.

Галерея: осеннее утро в Риге

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