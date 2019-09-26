Синоптики: в пятницу ожидается солнечная погода

Будет дуть медленный ветер. На рассвете температура воздуха составит -1..+5 градусов, в восточных краях местами воздух остынет до -3 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман.

Максимальная температура воздуха в послеобеденное время составит от +13 градусов в некоторых местах на востоке страны до +18 градусов в западной части Латвии. Ожидается медленный юго-восточный ветер и безветрие.