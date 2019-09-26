Чт, 26.09.2019
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Синоптики: в пятницу ожидается солнечная погода

ФОТО: Unsplash

В пятницу, 27 сентября, в Латвии также ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть медленный ветер. На рассвете температура воздуха составит -1..+5 градусов, в восточных краях местами воздух остынет до -3 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман. 

Максимальная температура воздуха в послеобеденное время составит от +13 градусов в некоторых местах на востоке страны до +18 градусов в западной части Латвии. Ожидается медленный юго-восточный ветер и безветрие. 

В Риге в пятницу сохранится ясная погода, будет дуть медленный ветер. Минимальная температура воздуха с утра составит +5 градусов, в пригороде - 0..+3 градуса. После обеда воздух прогреется до +16..+17 градусов. 

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