Синоптики: в пятницу ожидается солнечная погода

В пятницу, 27 сентября, в Латвии также ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный ветер. На рассвете температура воздуха составит -1..+5 градусов, в восточных краях местами воздух остынет до -3 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман.
Максимальная температура воздуха в послеобеденное время составит от +13 градусов в некоторых местах на востоке страны до +18 градусов в западной части Латвии. Ожидается медленный юго-восточный ветер и безветрие.
В Риге в пятницу сохранится ясная погода, будет дуть медленный ветер. Минимальная температура воздуха с утра составит +5 градусов, в пригороде - 0..+3 градуса. После обеда воздух прогреется до +16..+17 градусов.