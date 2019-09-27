Пятница станет последним солнечным днем перед периодом дождей

Более теплая погода сохранилась на побережье и в Риге, где температура воздуха составила +5..+6 градусов.

Небо по всей стране ясное. В некоторых местах образовался туман. Ветра практически нет.

В Риге с утра наблюдается ясная погода, дует легкий южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в городе колеблется у отметки в +5 градусов, а в аэропорту "Рига" термометр показывает +2 градуса.

В послеобеденное время максимальная температура воздуха в Латвии составит от +13 до +15 градусов в большей части Видземе и Латгале, а также на Курземском побережье Рижского залива, между тем в остальной части страны воздух прогреется до +16..+19 градусов, прогнозируют синоптики.

Сегодня последний солнечный день перед дождливым периодом. Сохранится медленный ветер и безветрие.

В Риге солнце прогреет воздух до +17 градусов, ожидается медленный южный, юго-восточный ветер.