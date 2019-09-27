Пт, 27.09.2019
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Пятница станет последним солнечным днем перед периодом дождей

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 27 сентября, утром во многих местах Латвии -  в основном в Видземе, Латгале и Селии - температура воздуха понизилась до 0..-3 градусов, свидетельствуют данные со станций метеорологических наблюдений. 

Более теплая погода сохранилась на побережье и в Риге, где температура воздуха составила +5..+6 градусов. 

Небо по всей стране ясное. В некоторых местах образовался туман. Ветра практически нет. 

В Риге с утра наблюдается ясная погода, дует легкий южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в городе колеблется у отметки в +5 градусов, а в аэропорту "Рига" термометр показывает +2 градуса. 

В послеобеденное время максимальная температура воздуха в Латвии составит от +13 до +15 градусов в большей части Видземе и Латгале, а также на Курземском побережье Рижского залива, между тем в остальной части страны воздух прогреется до +16..+19 градусов, прогнозируют синоптики. 

Сегодня последний солнечный день перед дождливым периодом. Сохранится медленный ветер и безветрие. 

В Риге солнце прогреет воздух до +17 градусов, ожидается медленный южный, юго-восточный ветер. 

Погодные условия определяет область повышенного давления. Атмосферное давление составляет 761-764 миллиметра ртутного столба на уровне моря. 

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