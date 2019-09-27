Пт, 27.09.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Суббота будет пасмурной и дождливой

ФОТО: Pixabay

В субботу утром и днем начиная с юго-запада страны в Латвии усилится облачность и пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В Лиепае дождь начнется уже ранним утром, в Алуксне до середины дня будет светить солнце, а дождь начнется только вечером. На юго-западе страны ближе к вечеру дождь прекратится, тучи рассеются. Местами ожидается туман.

В ночь на субботу будет дуть слабый южный ветер, минимальная температура воздуха составит +4..+11 градусов, в восточных краях - 0..-1 градус.

Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов. Будет дуть слабый юго-восточной ветер, в Курземе - западный.

В Риге ночь и утро субботы пройдут без осадков, день будет пасмурным и дождливым, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +6..+8 градусов, а днем поднимется до +12 градусов.

Читать также

НАВЕРХ