Суббота будет пасмурной и дождливой

В субботу утром и днем начиная с юго-запада страны в Латвии усилится облачность и пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В Лиепае дождь начнется уже ранним утром, в Алуксне до середины дня будет светить солнце, а дождь начнется только вечером. На юго-западе страны ближе к вечеру дождь прекратится, тучи рассеются. Местами ожидается туман.
В ночь на субботу будет дуть слабый южный ветер, минимальная температура воздуха составит +4..+11 градусов, в восточных краях - 0..-1 градус.
Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов. Будет дуть слабый юго-восточной ветер, в Курземе - западный.
В Риге ночь и утро субботы пройдут без осадков, день будет пасмурным и дождливым, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +6..+8 градусов, а днем поднимется до +12 градусов.