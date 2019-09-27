Суббота будет пасмурной и дождливой

В Лиепае дождь начнется уже ранним утром, в Алуксне до середины дня будет светить солнце, а дождь начнется только вечером. На юго-западе страны ближе к вечеру дождь прекратится, тучи рассеются. Местами ожидается туман.

В ночь на субботу будет дуть слабый южный ветер, минимальная температура воздуха составит +4..+11 градусов, в восточных краях - 0..-1 градус.

Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов. Будет дуть слабый юго-восточной ветер, в Курземе - западный.