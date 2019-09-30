Пн, 30.09.2019
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В конце недели возможен антициклон, который принесет в Латвию холодный воздух из Арктики

ФОТО: AFP/SCANPIX

В первую неделю октября в Латвии ожидаются переменная облачность, понижение температуры воздуха и дожди, прогнозируют синоптики.

Во вторник сильный западный ветер принесет холодный и сухой воздух, поэтому во вторник и среду ожидается достаточно солнечная погода, хотя местами и возможны дожди.

Скорее всего, в четверг в Латвию придет новый циклон, а в конце недели возможен антициклон, с которым в страну начнет поступать холодный воздух из Арктики.

В ближайшие дни утренняя температура воздуха составит +4..+9 градусов, а во второй половине дня не превысит +9..+14 градусов.

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