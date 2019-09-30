В конце недели возможен антициклон, который принесет в Латвию холодный воздух из Арктики

В первую неделю октября в Латвии ожидаются переменная облачность, понижение температуры воздуха и дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник сильный западный ветер принесет холодный и сухой воздух, поэтому во вторник и среду ожидается достаточно солнечная погода, хотя местами и возможны дожди.
Скорее всего, в четверг в Латвию придет новый циклон, а в конце недели возможен антициклон, с которым в страну начнет поступать холодный воздух из Арктики.
В ближайшие дни утренняя температура воздуха составит +4..+9 градусов, а во второй половине дня не превысит +9..+14 градусов.