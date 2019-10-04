Пт, 4.10.2019
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В субботу похолодает, но будет больше солнца

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие сутки Латвию достигнут более холодные и сухие воздушные массы с севера, поэтому осадков станет меньше, сообщает агентство LETA.

Местами возможен кратковременный дождь и снег. На территории на юг от Рижского залива - особенно в округе Юрмалы и Тукумса - осадки будут сильными.

Утром в субботу температура воздуха понизится до +4..-4 градусов. Местами ожидаются туман и изморозь, на отдельных участках дорог возможно обледенение.

Днем солнце прогреет воздух до +5..+9 градусов. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер.

В Риге в первую субботу октября ожидается частично солнечная погода, преимущественно без осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха составит от нуля градусов с утра до +7..+8 градусов днем.

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